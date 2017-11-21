北京大兴火灾遇难者身份初步确认 刑拘18名涉案人员

北京市大兴区西红门镇新建二村上周六（18日）晚发生重大火灾事故，造成19人死亡、八人受伤。北京市大兴区副区长贺锐昨天（20日）透露，目前共查获18名涉案人员，已采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步审查中。

据中新社报道，11月18日6时许，位于北京市大兴区西红门镇新建二村新康东路8号的一处集储存、生产、居住功能为一体的“三合一”场所发生火灾。

贺锐在昨晚举行的媒体通气会上介绍，经初步调查勘验，起火建筑长80米、宽76米，占地面积6080平方米，建筑面积约20000平方米，地下一层、地上两层、局部三层。地下一层为冷库区，共有六个冷库间，总面积5000平方米，目前正处于设备安装调试阶段。

地上一层则为餐饮、商店、洗浴、广告制作、生产加工储存服装等商户，总面积约6600平方米；地上二层、局部三层均为出租房，总面积约8300平方米，共305间房、租住400余人。

他称，18日晚共营救搜救出被困人员73人。截止目前，此次火灾共造成19人遇难。其中男性11人（18岁以下六人）、女性八人（18岁以下两人）。

目前，通过家属辨认、DNA检验等手段初步确定了19名遇难者身份；八名受伤人员中，截止11月20日下午2时，七人生命体征平稳，一人伤情危重，在进行抢救治疗。

公安机关周六当天以涉嫌重大责任事故罪立案侦查。贺锐表示，目前，共查获涉案人员18人，包括起火房屋院落原始承租人一人、出租房经营及管理人员六人、出租房日常电路电器维修及冷库建设和设备安装调试人员11人，均已采取刑事拘留强制措施。

案件正在进一步审查中，将查明事故原因，严肃追究责任。

据悉，北京开启全面排查清理各类安全隐患的工作。其中，各区检查组将深入街道社区村镇，一家一家、一村一村开展地毯式安全隐患排查，对存在重大安全隐患的场所立即停止使用、即刻整改。

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