十九大宣讲团周四或首南下 向港高官介绍国策

香港《星岛日报》今天（21日）披露说，中共十九大精神中央宣讲团本周将南下香港，向特区政府高级官员介绍十九大主要情况和重要意义。宣讲团将由中共中央委员、中共中央文献研究室主任冷溶率领，并且由其担任主讲人。

这是中央首次派宣讲团向特区高官介绍党代会，旨在让他们了解党情、国情，掌握国家未来30年的发展战略。

报道引述消息人士透露，冷溶率领的中央宣讲团近日将抵港，可能在周四（23日）左右向特区政府官员进行宣讲，预料港特首林郑月娥将主持报告会，各问责官员及副秘书长或以上公务员均将出席。

一名特区政府高官证实，收到通知本周将有中央官员南下介绍中共十九，“但具体是谁不知道了。”

报道指出，这是香港回归以来，也是有史以来，中央宣讲团首次向特区高官介绍中共党代会情况。

这也是继全国人大常委会副秘书长、香港《基本法》委员会主任李飞之后，又一位中央大员在十九大之后南下香港。

报道引述消息指出，虽然回归已经20年，不少高级公务员也曾进京学习，但对中共和国情仍然不是充分掌握。

此次宣讲不止是中央希望港府高层了解涉港方针政策，更希望他们掌握国家的发展战略，把香港的发展置于国家发展的全域中加以谋划。

十九大上月闭幕后，中央宣讲团成立，主要由参加十九大文件起草工作的高官组成，共36人，中央文献研究室主任冷溶是其中之一。

冷溶毕业于北京大学哲学系，长期在中央文献研究室工作，曾任邓小平研究小组组长、副主任，后来担任中国社会科学院常务副院长，2007年起执掌中央文献室。

此外，冷溶不仅是中共理论家，也是着名的学者，本身是中国社科院学部委员（相当于院士），参加多届中共党代会报告的起草工作，是中央倚重的智囊。

他也是中共第十七届中央候补委员，第十八、十九届中央委员，已经拥有13年正部资历，以64岁高龄在十九大连任中委，预料将晋升为国家领导人。

除了冷溶，另一位中央宣讲团成员、中央财经领导小组办公室副主任、人民银行副行长易纲，也将于周四（23日）应团结香港基金旗下中华学社邀请，抵港就十九大演讲。

大会还安排两名港区全国人大代表吴秋北、黄友嘉等同易纲对谈。

中央宣讲团成立之际，新任政治局常委王沪宁具体要求他们七个“讲清楚”：讲清楚十九大的鲜明主题、讲清楚“习近平新时代中国特色社会主义思想”的丰富内涵、讲清楚中共十八大以来党和国家事业发生的历史性变革、讲清楚中国特色社会主义进入新时代的重大意义、讲清楚中国社会主要矛盾变化的深远影响、讲清楚“两个一百年”（中共建党100年和建政100年）奋斗目标、讲清楚坚定不移全面从严治党的重大部署。

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