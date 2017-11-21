沪25人游韩团下周赴济州岛

中国和韩国关系回暖，韩国外长康京和将于今天（21日）抵达北京，为总统文在寅下月访华做准备。据韩国媒体报道，来自上海的25人旅游团将于下周二（28日）抵达韩国济州岛岛旅游。这将是中韩「萨德」矛盾发酵后，首批中国团体游客时隔八个月正式赴韩。

据《星岛日报》今天（21日）报道，由于美韩在韩国部署反导系统“萨德”，中韩关系长达一年多陷入低潮。韩方最近表态重视中方在萨德问题上关切，“无意损害中国的战略安全利益”，两国关系回暖。

康京和今天起将访华三天。外交部发言人陆慷昨天（20日）指出，中韩两国是近邻。良好的中韩关系符合历史和时代大势，也是两国人民共同愿望。希望双方尊重彼此核心利益和重大关切，特别是韩方继续作出切实努力，确保中韩关系沿着正确轨道平稳健康发展。

据报道，来自上海的25人旅游团将于下周抵达济州岛旅游。韩国《亚洲经济》指出，这意味着“萨德”对两国旅游业的影响已经过去，中国游客将正式“回归”。

报道称，今年3月，中国旅游网站及旅行社全面下架了韩国旅游商品和广告。之后访韩中国团体游客人数一直为零。某韩国旅游社代表称，中国很可能在下月重新上架韩国游商品。

据统计，今年3月以来，赴韩旅游的中国游客同比减少300万以上。截至今年底，访韩中国游客总数约为400万人，仅达去年一半的水平。

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