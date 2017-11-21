上海迪士尼八日内两工作人员被袭击

上海迪士尼乐园八日内发生两宗工作人员被打事件，其中一宗的涉事工作人员，更被打至轻微脑震荡，引发中国网民热议，批评打人者“素质真差”。

据网媒“香港01”昨天（20日）报道，上海迪士尼首宗工作人员被打事件发生在11月10日上午。一名目击者事后受访时指出，自己当时与朋友正与卡通人物“钢牙与大鼻”的大鼻玩，突然有一名女子从后助跑并跳高，一下子拍了大鼻的头一下。

目击者说当时扮大鼻的工作人员十分痛苦地抱头，身旁的工作人员即拦下打人的游客，“蒂蒂（大鼻）受伤了，希望她能走一趟”。另有目击者表示，工作人员被拍打时的声响十分大。

目击者还说，打人的游客当时更和朋友开玩笑说，“我不知道不能打，就是觉得好玩”。最后大鼻要由其他工作人员扶着离开，打人的游客也被工作人员带走。

目击者后向工作人员查询被打的工作人员情况，被告知对方有轻微脑震荡。有曾经在美国迪士尼工作、同样扮过大鼻的网民表示，如果服装外部受到撞击，对内里的扮演者会有很大冲击。

第二宗打人事件则发生在上周六（11月18日）。当时一名工作人员向男子提醒不要扯布鲁图的胡须，但身边的女子突然破口大骂，男子更冲上前打摄影师，并称“把你打瞎又怎么样！”

在网上分享事件的网民指出，被打的摄影师当时委屈得快要哭出来。

据报道，不少网民对事件的反应都很热烈，批评打人者“有钱就是爷的思想，根深蒂固”，而且素质很低。有人建议，应该禁止犯事的人再度进入迪士尼，但也有人反驳禁制令用途不大，因为犯事者可能打算只去一次。

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