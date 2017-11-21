打脸“习蔡会” 大陆官媒：绿营烟雾弹又能放多久？

中国大陆官媒今天（21日）刊文“打脸”台湾绿营热炒的“习蔡会”（大陆国家主席习近平和台湾总统蔡英文会面）议题，强调两岸首先要确认的，是两岸究竟是什么关系，双方领导人以何种身份见面？

中共中央机关报《人民日报》海外版今天发表评论指出，绿营近日传言日本首相安倍晋三在亚太经济合作会议（APEC）会中，建议台湾领袖代表宋楚瑜转告蔡英文，可以举行“习蔡会”来解决两岸问题。

对此，该评论指出，选前选后蔡英文团队几次三番提“习蔡会”，呼吁两岸之间要尽快坐下来谈。问题是，民进党不承认“九二共识”，两岸就失去了对话基础，又谈何领导人见面？

该评论表示，体现“一个中国”原则的“九二共识”，是“习马会”（习近平和台湾前总统马英九）不可或缺的前提。此外，也反问说，蔡英文当局的维持现状已经破功，“习蔡会”烟雾弹又能放多久呢？

此外，该评论称，两岸领导人实现会面，是两岸双方克服许多困难，循序渐进辛苦达致的成果，绝非一蹴而就天上掉下来的馅饼。绿营频繁炒作“习蔡会”话题，透过隔空喊话，对大陆漫天要价，实在是毫无诚意，只是意在混淆视听而已。

该评论也指出，蔡英文当局执政以来，始终不承认“九二共识”，不回答两岸关系是何种性质，将前人千辛万苦得来的成果一朝毁弃。

对于因拒不承认“九二共识”致使两岸制度化联系沟通机制停摆的现状，蔡英文政府一面极力给大陆难看，一面假称怀抱善意，频频隔空喊话，要与大陆方面进行所谓沟通，该评论称，民进党这种拖延和欺骗战术，“只怕观众是早就看够了”。

该评论指出，两岸僵局可借由“习蔡会”解决的观点，去年以来经由绿营人士频频散播，可说是一筹莫展下急于“放大绝招”，更是以拖待变、误导民众的障眼法。

此外，绿营一面大搞形形色色的台独分裂活动，一面却“耻度无下限”，声称要与大陆领导人坐下来谈。然而，其改善两岸关系的具体举措，却一样是永远都等待不来，只见其鼓弄唇舌而已。

该评论也说，中共十九大报告中明确指出：承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属“一个中国”，两岸双方就能开展对话，协商解决两岸同胞关心的问题，台湾任何政党和团体同大陆交往也不会存在障碍。

此前，大陆国台办新闻发言人马晓光表示，两岸对话的钥匙和密语在哪里，大家都心知肚明，一切的善意和诚意都应该拿到“九二共识”这个试金石上来检验。

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