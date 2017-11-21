德国和欧盟高官：赞赏中国在缅孟之间进行外交斡旋

中国外长王毅昨天（20日）在缅甸首都内比都出席亚欧外长会议期间，分别会见德国外长加布里尔和欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼，重点就缅甸若开邦问题交换意见。

中新社引述王毅表示，中方作为缅甸和孟加拉两国共同的好朋友，愿继续为若开邦问题发挥建设性作用。

王毅指出，若开邦问题是历史遗留问题，背景复杂，解决起来难以一蹴而就，应鼓励缅甸和孟加拉国双方通过友好协商妥善解决。

此外，国际社会也要为此创造条件，营造环境，而不是将矛盾进一步复杂化、扩大化。

他说，自己这两天穿梭访问孟缅两国，充分听取双方意见。在综合考虑各自诉求基础上提出三阶段解决问题设想，得到双方积极响应。当务之急是支持缅孟两国尽快就遣返协议达成一致并付诸实施，争取早日取得可视性成果。

报道引述加布里尔和莫盖里尼赞同由缅孟两国，通过双边协商寻求若开邦问题的妥善持久解决，对两国就遣返问题达成初步一致感到高兴。

此外，也希望以此为契机，找到问题解决的突破口，先迈出第一步，再逐步推动问题的根本解决。

德国和欧盟赞赏中国在缅孟之间进行外交斡旋并取得积极成果，认为这再次体现了中方在地区事务中的独特作用。

莫盖里尼表示，欧盟无意通过施压制裁推动问题的解决，希望缅孟双方早日签署遣返协议，愿视两国意愿为协议的实施提供帮助。

欧盟也愿就若开邦问题与中方保持沟通协调。

另一方面，王毅也同加布里尔和莫盖里尼就朝鲜半岛局势、伊朗核问题，以及当前大国关系的走向等交换意见。

免费试阅14天