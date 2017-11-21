湖南桃江县处理聚集性肺结核事件 相关责任人被免职

针对近期发生的聚集性肺结核公共卫生事件，中共湖南省益阳市桃江县委常委会今天（21日）决定，免去该县卫生和计划生育局、教育局等六名相关责任人职务，并对失职渎职行为予以严肃处理。

据中新社报道，湖南省卫计委昨天（20日）下午通报，今年10月12日，桃江县疾病预防控制中心发现湖南省桃江县职业中专学校一例肺结核确诊病例。经主动对密切接触者开展追踪和筛查，截至11月19日，共发现该校八例肺结核确诊病例。

今年8月，桃江县第四中学发生肺结核疫情。据官方通报，截至11月17日，共发现肺结核确诊病例29例、疑似病例五例，预防性服药38例。

中国国家卫生和计划生育委员会、湖南省卫生和计划生育委员会确认，这是一起聚集性肺结核公共卫生事件。

桃江县委常委会今天决定免去县卫生和计划生育局党组书记、局长周德生，县教育局党组书记、局长黄志刚等六名相关责任人职务，并建议桃江县教育工委免去第四中学党总支部书记、校长杨宇职务。

此外，也对在此次疫情处置工作中存在的失职渎职行为开展调查，予以严肃处理。

据桃江县政府前晚（19日）新闻发布会消息，目前，第四中学72名接受治疗和管理的学生，已有50名达到复学标准，其余22名学生定期复查。

湖南省卫生和计划生育委员会官网昨天通报，桃江县职业中专学校所有患病学生已休学，并接受治疗和管理。

据报道，目前，在国家和省、市三级专家指导下，桃江县聚集性肺结核公共卫生事件的处置工作正有序进行。

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