王丹夸台湾臭豆腐上纽时引争议 游梓翔：他是中国人事实不变

中国大陆民运人士王丹在面簿分享《纽约时报》刊登台湾臭豆腐的报道,并称赞“台湾美食,走上国际”,引发大陆网民热议,留言呛“是中国美食,不是台湾美食,别乱吃豆腐”。

对此,世新大学传播学院院长游梓翔表示,有什么好吵?臭豆腐当然是中国的,臭豆腐也是台湾的;台湾的软实力在兼容并蓄,不在划清界线。

据联合新闻网今天(21日)报道,王丹在面簿分享《纽约时报》介绍“戴记独臭之家”的文章,并评论说“台湾美食,走上国际”“用软实力让国际社会看到台湾”。

上述引发网民质疑,指臭豆腐是台湾美食吗?

游梓翔表示,身为台湾人,看见台湾有家好餐厅被国际报道,与有荣焉,但也不必开心到做起政治评论。

他说,台湾的软实力本无涉政治,也常常这样被看见,反而是偏要“台湾是台湾,中国是中国”的人,总让台湾的软实力受到政治的无谓干扰。

对于臭豆腐是不是台湾美食,游梓翔指出,《纽时》文章中说得很清楚:“臭豆腐是由中国大陆移民带来台湾的发酵豆干,后来成为台湾的标记”(A fermented bean curd that came via immigrants from mainland China, stinky tofu has long been a staple in Taiwan)。

他表示,这有什么好吵?臭豆腐当然是中国的,臭豆腐也是台湾的。

游梓翔指出,同样的句型,中国语文、中华文化、儒家思想、故宫文物也都适用。和中国美食一样,这些都是从大陆带过来,在台湾得到延续或发扬的宝藏。

他表示,不必政治炒作,更不用划清界线,“就像王丹,他来自大陆,在台湾找到发挥舞台,但他写的是中文,如果愿意,他当然可以认同自己是台湾人,但无论他怎么变,他是中国人的事实不会变”。

对于《纽时》刊出的“戴记独臭之家”照片、墙上挂着李安《卧虎藏龙》中章子怡和杨紫琼的剧照,游梓翔指出,“这才是台湾的软实力啊,兼容并蓄,发挥中华文化特色,那些拼命划清界线的政客能理解吗?”

