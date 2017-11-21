王丹夸台湾臭豆腐上纽时引争议 游梓翔：他是中国人事实不变

中国大陆民运人士王丹在面簿分享《纽约时报》刊登台湾臭豆腐的报道，并称赞“台湾美食，走上国际”，引发大陆网民热议，留言呛“是中国美食，不是台湾美食，别乱吃豆腐”。

对此，世新大学传播学院院长游梓翔表示，有什么好吵？臭豆腐当然是中国的，臭豆腐也是台湾的；台湾的软实力在兼容并蓄，不在划清界线。

据联合新闻网今天（21日）报道，王丹在面簿分享《纽约时报》介绍“戴记独臭之家”的文章，并评论说“台湾美食，走上国际”“用软实力让国际社会看到台湾”。

上述引发网民质疑，指臭豆腐是台湾美食吗？

游梓翔表示，身为台湾人，看见台湾有家好餐厅被国际报道，与有荣焉，但也不必开心到做起政治评论。

他说，台湾的软实力本无涉政治，也常常这样被看见，反而是偏要“台湾是台湾，中国是中国”的人，总让台湾的软实力受到政治的无谓干扰。

对于臭豆腐是不是台湾美食，游梓翔指出，《纽时》文章中说得很清楚：“臭豆腐是由中国大陆移民带来台湾的发酵豆干，后来成为台湾的标记”（A fermented bean curd that came via immigrants from mainland China, stinky tofu has long been a staple in Taiwan）。

他表示，这有什么好吵？臭豆腐当然是中国的，臭豆腐也是台湾的。

游梓翔指出，同样的句型，中国语文、中华文化、儒家思想、故宫文物也都适用。和中国美食一样，这些都是从大陆带过来，在台湾得到延续或发扬的宝藏。

他表示，不必政治炒作，更不用划清界线，“就像王丹，他来自大陆，在台湾找到发挥舞台，但他写的是中文，如果愿意，他当然可以认同自己是台湾人，但无论他怎么变，他是中国人的事实不会变”。

对于《纽时》刊出的“戴记独臭之家”照片、墙上挂着李安《卧虎藏龙》中章子怡和杨紫琼的剧照，游梓翔指出，“这才是台湾的软实力啊，兼容并蓄，发挥中华文化特色，那些拼命划清界线的政客能理解吗？”

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