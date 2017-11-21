“换头术”主刀者回应伦理问题：我只是做技术

因“换头术”备受瞩目的中国哈尔滨医科大学教授任晓平11月21日在哈尔滨召开新闻发布会。任晓平教授称，近期完成了人类现代医学第一例人体头移植模型，它的意义非常重大，这项工作是现代医学的一项里程碑。

《法制晚报》报道，任晓平表示：“头移植的意思非常重大，针对脊髓损伤我们找到了很好的解决办法，头移植不是救活某一个人，它会给很多医学领域的研究带来新的研究、新的突破。我把头移植这个项目拿下来，其它很多医学问题都将迎刃而解。”

意大利神经外科专家塞尔吉·卡纳瓦罗近日宣布，世界第一例人类头部移植手术已经在一具遗体上实施，手术地点在中国。任晓平此后在接受媒体采访时证实，此项目是去年11月底在哈尔滨医科大学的一间解剖实验室进行的，由他和团队共5人参与，自己是主刀者。整个过程在两具男性尸体上进行，持续约18小时。这两具尸体是捐赠者供给医学院校研究使用的。

在今天的发布会上，任晓平历数了头移植手术近100年来国内外的探究历史，他指出，头移植手术非常困难，不是某一个医科体系能够完成的，需要各科系的结合。

任晓平称，哈尔滨医科大学团队在中枢神经治疗方面取得重大突破，将于本周在医学权威期刊上发表中枢神经、脊髓损伤修复研究的相关论文，并称他们完成的这项研究领先全球。

脊髓损伤、中枢神经损伤在全世界有50到100万例，且有着较高的伤残率。任晓平的团队在动物身上进行的实验很成功。他还在现场展现了为一条狗治疗脊髓损伤的全过程。

在两分多的视频中，实验人员在手术室将狗背部的脊髓切断，马上又用一种主要成分是聚乙二醇的特殊化学药物进行粘合。任晓平表示，这条狗术后两个星期四肢都能动弹，两个月后已经能够小跑。这条狗手术后一年还不能像普通狗一样完全正常，但他称“效果非常好”。

任晓平强调，他完成的是头移植实验模型，不是“换头术”，针对头移植面临的伦理问题，自己是医生，不是伦理学家。他说：“我只是在做技术，头移植允许媒体存在争议、探讨，我们完成的是人类头移植外科手术模型设计，此次头移植模型把相关技术向前大大推进。”

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