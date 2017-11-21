崔天凯：中国的发展为中美关系带来了历史性机遇和广阔前景

中国驻美国大使崔天凯当地时间（20日）在纽约表示，中国的发展为中美关系带来了历史性机遇和广阔的前景。他希望美方同中方一起用好这个机遇，坚持两国关系发展的正确方向，保持两国关系持续健康稳定发展，造福两国人民和全世界。

据中新社纽约时间今天（21日）报道，美中关系全国委员会2017年年度晚宴昨天在纽约举行，崔天凯应邀出席并致辞。他首先宣读了中国国家主席习近平的贺信，随后发表讲话。

崔天凯表示，中共十九大为中国发展规划了宏伟蓝图。中国将在2020年实现第一个百年目标，开启迈向第二个百年目标的征程。

他指出，中国的发展以人民为中心，中国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

此外，中国的发展是经济、政治、文化、社会、生态文明建设全面进步的发展，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的理念。中国的发展坚持深化改革、扩大开放，只有改革开放才能发展中国。

崔天凯说，事实已经证明，中国的道路是正确的，“我们的目标体现了雄心壮志，又是脚踏实地的。”

崔天凯同时指出，中国仍然是一个发展中国家。过去几十年的成就巨大，但是“行百里者半九十”，前面的挑战更加艰巨，需要作出更大努力。他说：“我们可以自豪，但绝不能自满。”

崔天凯也说，中国的发展需要一个稳定繁荣的世界，中国也将为世界的和平与发展承担更多责任，作出更大贡献。因此，中国坚持和平发展道路，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。

他强调，中国谋求全球伙伴关系，而非世界霸权。中国主张大国协调合作，反对“零和游戏”。中国维护自己的正当权益，但不会以牺牲别国利益为代价来发展自己。

美中关系全国委员会主席欧伦斯在晚宴上致辞时则引用习近平的话“不忘初心，方得始终”，指美中关系全国委员会从未忘记自身的初衷和使命。

他表示，美中关系的发展将为两国人民带来实实在在的好处，“我坚信，美中关系‘明天会更好’。”

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