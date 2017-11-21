国家人口基础信息库已存储有效人口信息13.99亿

据中国公安部消息，国家人口基础信息库建设项目已顺利通过专家组审查和验收委员会竣工验收，标志着国家五大基础信息资源库之一的国家人口基础信息库已率先建成并投入应用。目前，国家人口基础信息库已存储包含13个数据项的有效人口信息13.99亿，其中7项数据的采集率达到100%，初步实现了对中国人口基础信息的统筹管理。

新华社报道，国家人口基础信息库已在民政部异地婚姻登记、低保救助，人社部社保发卡、养老保险管理，卫计委跨省医保办理，教育部学籍网络查询等基础业务工作中广泛应用，累计提供各类共享服务9.52亿次。目前，国家人口基础信息库已面向地方政府电子政务服务大厅提供公民身份信息共享核查服务，并与国家数据共享交换平台对接，实现了人口基础信息对跨部门业务应用的支撑，为各级政府部门减少行政审批环节、解决企业群众反映强烈的“审批难办证难”问题创造了条件，为国家推进“放管服”改革提供了有力支持。此外，国家人口基础信息库还为全国信用信息共享平台提供了共享服务，对信用中国建设也将起到重要支撑作用。

据介绍，国家人口基础信息库是首个实现多部委共建共享的国家电子政务示范工程，项目是以国家电子政务外网为依托，由公安部牵头，教育部、民政部、人力资源和社会保障部、卫生和计划生育委员会共建，覆盖全国人口，以公民身份号码为唯一标识的国家数据库。通过共建单位的共同维护、多源校核，保证了全国人口信息的一致性、准确性、完整性、权威性，破解了以前相关部门各自采集维护的出生、死亡等信息的真实性、有效性难题。

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