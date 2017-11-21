维密秀摔倒 中国超模奚梦瑶：会一直走下去

中国超模奚梦瑶昨晚在上海维密秀台上摔跤，惹全场惊呼。除了一度登上微博话题热搜榜，据悉，她这一跤导致脚踝都肿了。网民为她打气的同时，也担忧她的职业生涯。奚梦瑶随后回称，“我会一直走下去”。

综合新浪娱乐、联合新闻网等报道，昨晚奚梦瑶出场时，引起观众注目，柔美纱裙配花朵翅膀化身花仙子。

不过，她在走秀过程中却突发意外，不慎摔倒台上。尽管如此，摔倒后爬起的奚梦瑶，露出专业和自信的笑容，全场观众为她拍手鼓励。

模特在台上摔倒是常有的事，但观察者网指出，早前奚梦瑶在参加综艺节目《拜托了衣橱》时，曾对于“如果在维密台上摔倒”作出回应称，“我可能会退休吧……”。

此外，中国演员陈学冬昨晚去现场看秀时，除了“@奚梦瑶”说给她加油打气，竟还在微博上说，“好好走……摔了我是不会扶你的，真朋友就该这样。”

因此，奚梦瑶一跤摔上热搜之后，陈学冬上述一语成谶的评论也迅速上了热搜。

随后，陈学冬删除了该条评论，并新发一条微博为奚梦瑶加油鼓劲称，“哪里摔倒就在哪里站起来”。

至于奚梦瑶退休的问题，在走秀之后，奚梦瑶迅速发了一条微博表示，“对不起让大家失望了，谢谢所有人的关心，做模特七年，这条路上一路走来摔过无数次……但是我知道不管摔得多疼，我都一定要站起来，把路走完……未来的路很长，我会一直走下去…谢谢你们。”

此外，莫文蔚、陈赫等多名明星也纷纷在其微博留言为她加油打气。

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