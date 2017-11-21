腾讯市值超过Facebook 成全球第五大市值公司

（早报讯）来自腾讯科技的消息称，在港上市公司腾讯已连涨四天，今天的股价报收于430.0港元，上涨2.38%，市值为4.0845万亿港元（约7085亿新元），超过Facebook成为全球第五大市值公司。

据中新社报道，腾讯今日开盘报425港元，市值首度突破4万亿港元。盘中最高股价439.6港元，最低股价420.8港元，振幅为4.48%。

截至收盘，腾讯股价报430.0港元，涨幅为2.38%，市值达到40845亿港元（约5229亿美元），超过Facebook成为全球第五大市值的公司，仅次于苹果、谷歌母公司、微软、亚马逊。

腾讯股价20日已大涨4.14%，报收于420港元，成为亚洲首家市值超过5000亿美元的科技公司。而今年以来，腾讯、阿里巴巴股价涨幅都已超过一倍。

多家研究机构将腾讯的目标股价提升至450港元以上。其中，德银将腾讯目标价由347港元上调至450港元，里昂证券将腾讯目标价升至460港元，大和资本将其目标价由370港元调升至480港元，花旗则由392港元上调至482港元，安信国际提升至520.8港元，评级均为“建议买入”。

11月15日，腾讯公布截至2017年9月30日未经审核的第三季度综合业绩。财报显示，2017年第三季度，腾讯总收入为人民币652.10亿元（98.25亿美元），比去年同期增长61%；权益持有人应占盈利为人民币180.06亿元（27.13亿美元），比去年同期增长69%。

免费试阅14天