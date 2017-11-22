巴拿马总统：其他国家或效仿巴拿马与台断交

参考消息网引述港媒报道称，巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉说，巴拿马决定与台湾断交而与中国大陆建交的做法可能被别国效仿，但不会影响巴拿马与美国的关系。

据香港《南华早报》网站11月20日报道，目前，巴雷拉正在对中国大陆进行为期一周的访问，此次访问旨在推动巴拿马及拉美其他国家与中国的关系。巴雷拉当天说，他希望此访不仅能强调巴拿马支持“一个中国”政策，还能表达巴拿马欢迎中国扩大在拉美影响力的立场。

巴雷拉对记者说：“我们认为，我们与中国建交的决定是正确的，整个过程都非常透明。”

他说：“毫无疑问，我们的决定可能成为其他国家效仿的对象，也就是说，其他国家将效仿我们支持‘一个中国’政策的做法。”

他说：“我相信，‘一个中国’的共识将在拉美其他国家得到加强。”

报道称，今年6月，巴拿马与台湾断交并宣布与中国大陆建交，使台当局的对外“盟友”减少到20个，包括巴拉圭。中国大陆是巴拿马运河的第二大使用者。

报道认为，巴拿马此举给台湾造成了压力。

巴雷拉说，中国汇集了政治、经济和社会力量，“我们愿意支持中国在这条道路上继续前进”。

他说，建设连接巴拿马与哥斯达黎加的铁路将帮助联通中国与拉美其他国家。

但巴雷拉说，巴拿马与美国的关系和与中国的关系并不是互相排斥的。

他说：“因为巴拿马的地理位置，我们成为一个联通世界的国家，我们是一个中立的主权国家。”

他说：“我们的确与美国建立了战略同盟，但……与中国发展更紧密的关系和我们与美国的关系并不冲突。”

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