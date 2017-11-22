广东一家长接孩子回家撞倒3学生致1死2伤

11月21日17时许，广东佛山市禅城区仙槎南路附近，一辆汽车撞上人行道，撞倒三名学生。据佛山市公安局禅城分局官方微博“佛山禅城公安” 21日晚通报称，被撞三人均为放学回家的学生，其中1人因伤势过重，经抢救无效身亡，目前，已初步排除涉事司机酒驾。

澎湃新闻报道，佛山本地知情网友王先生说，事发地点位于佛山市禅城区张槎中心幼儿园门口附近，肇事司机是接小孩的家长，路过此处时，车辆撞上人行道，撞倒了三名放学路过此地的张槎小学学生。

王先生提供的现场视频显示，一辆汽车停在人行道上，车身有损坏，一旁有小学生躺在地上，疑似受伤。

针对此事，佛山禅城公安 21日晚通报称，11月21日17时27分许，警方接报警称，佛山禅城区仙槎南路有一小汽车撞上人行道，造成3名男学生受伤。接报后，禅城公安交警、巡警、派出所民警和医护人员迅速赶到现场救治受伤学生，现场将涉事司机钟某控制。事故中，1名学生（12岁）因伤势过重抢救无效身亡，另2名学生送医院治疗，其中一名头部受伤（12岁）无生命危险，另一名（9岁）轻微擦伤。

经初步调查，涉事司机钟某（已初步排除酒驾）接子女放学回家，途经事发地点时，因车辆操作不当失控撞上人行道，发生交通事故。涉事3名同学为放学回家的小学生。事故原因正在进一步调查中。

免费试阅14天