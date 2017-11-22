港区人大选举今日拉开序幕 最少50人争36席

港区全国人大代表选举今日拉开序幕，早上将举行选举会议第一次全体会议，简介选举程序，广邀一千九百多名选民出席，有意角逐者可即场争取提名及拉票。香港星岛日报报道，本次换届约十名资深人大退下火线，吸引香港多名政商界、法律界及青年代表竞逐，包括盛传获“祝福”的民建联前主席谭耀宗、政制及内地事务局前局长谭志源，连同二十多名现届人大代表争取连任，至少五十人争夺三十六个人大席位，战况激烈。

本届选举会议成员共一千九百八十九人，包括特首林郑月娥，三名前特首董建华、曾荫权和梁振英，以及长和系主席李嘉诚等。第一次全体会议今早在会展举行，由全国人大常委会副委员长兼秘书长王晨主持，届时会介绍选举办法及程序，即场选出主席团成员，按惯例主席会由现任特首出任。全体大会上，选民将获发提名表格，每人最多可提名三十六人，参选人只需取得十个提名即可“入闸”，故参选人会把握机会在现场争取提名。选举提名期本周五展开，下月十九日正式选举。

现届三十六名港区人大代表，约十人因年龄或任期届满而离任，包括人大常委范徐丽泰、港区人大团长谭惠珠、人大代表刘佩琼、梁刘柔芬、刘健仪、史美伦等六名女士，腾出的十多个空缺惹来多名新人觊觎。

报道指，早前披露的有关方面“推荐名单”，由政协转战人大的谭耀宗、谭志源等榜上有名。谭志源指，由于自己并非选举会议成员，无法进入会议现场，将在会场外派发政纲单张拉票，即场争取提名，他在政纲提出在合适时候为《基本法》第二十三条立法，支持特区政府在人大有关决定基础上重启政改。

报道指出，由于中央对“世袭”人大职位有保留，政商二代几乎全没上榜，个别青年代表则获“祝福”，例如菁英会前会长、前海香港事务首席联络官洪为民，以及经民联青委会顾问张俊勇。洪为民说，会在场内即席向选委争取提名，越多越好。其他新人也各出奇谋争取支持，属福建帮的联泰集团行政总裁陈亨利，已向全体选民寄出工作报告。

近年香港屡次出现法律争议事件，法律界人士参选人大变得吃香，律师会前会长林新强、反占中成名的陈曼琪、擅长私募股权领域的律师陈晓峰，均有意参选。教育界方面，教联会会长黄均瑜会接替现任的杨耀忠，教评会主席何汉权势出战，政纲之一是推动国民教育；曾力撑《国歌法》立法的前艺人邝美云料去马。

有意连任的人大代表约二十五人，包括三名立法会议员马逢国、廖长江和田北辰，已任五届人大代表的王敏刚、积金局主席黄友嘉等人料继续参选。中华出入口商会今次改为支持名誉会长林龙安出选，替换只做了一届的“爱国歌手”张明敏，据悉张明敏仍积极拉票博连任。

免费试阅14天