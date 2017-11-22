中国留学生在美死亡 美高校：校外身亡非死于暴力

就中国留学生张川川在美不幸身亡一事，当地时间20日下午，其所就读的布兰迪斯大学校长利博维茨表示，张川川于18日（周六）晚在校外死亡，并非死于暴力。此外，没有证据证明张川川的死与学校20日晚发布警报的武装抢劫事件有关联。

海外网综合美国中文网、世界日报等美媒报道，当地时间11月20日下午，美国布兰迪斯大学校长罗纳德·利博维茨（Ron Liebowitz）向该校所有学生发送了题为“噩耗”的官方邮件，邮件中通报了该校国际商学院23岁的中国研究生张川川不幸去世的消息。该校的新闻办主任杰特则表示，该校国际商学院学研究生张川川18 日晚间去世。死亡地点在波士顿，而非校园内。她说，此案已由波士顿警方侦办调查，没有证据证明张川川的死与学校20日晚的武装抢劫事件有关。

据了解，张川川在布兰迪斯大学攻读国际经济与金融学硕士。根据电子邮件， 他是领导研究员计划（Leadership Fellows Program）的一部分， 研究生第一年，他曾担任过学院的学生顾问。根据他的领英资料，张川川还加入了全球市场和投资俱乐部， 并在美国拉美裔专家协会和私人股本和风险投资俱乐部担任副主席。张川川还曾在迈克尔·麦凯教授的私募股权课上担任助教。

张川川来自重庆，本科曾就读于浙江大学，获得工学学士学位，2015年秋季还曾在加州大学戴维斯分校参加交换项目。目前他的Facebook账户已被设置为悼念模式。根据中国学生学者联合会（CSSA）消息，布兰迪斯大学校方在21日下午2点为其举行小型悼念仪式，让亲友们表达哀思，共渡难关。在征得死者家人同意后，CSSA还将在感恩节后举办正式的悼念仪式。同时，CSSA称张川川家人已经得知消息，警方仍在调查具体原因。中国驻纽约总领馆方面以及校方正在和死者家属进行联系并帮助安排后续事项。

11月20日晚间，布兰迪斯大学先后在美国社交网站Twitter和学校官方网站发布警告。警告中称，校园中出现携带武器的可疑人员，要求全体学生待在屋内，紧闭门窗，将手机调成静音，拒绝任何人进入房间直至校方通知解除威胁。目前校方已经澄清张川川的死亡与该警报无关，该学生死亡原因正在调查中。

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