日媒：李克强面对日本访华团展现经济合作意愿

日本经济团体联合会、日本商工会议所等组成的访华团21日在北京人民大会堂与中国国务院总理李克强举行了会谈。双方就推进在亚太地区的经济合作达成了一致意见。

日本共同社报道，经团联会长榊原定征呼吁尽快签署日中韩自由贸易协定（FTA）和东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），李克强也表达了希望以各种形式推动的态度。

报道称，这是该访华团近两年来首次与中国国务院总理会面。会谈伊始，李克强称最近的两国关系称正逐渐改善，呈现好转势头，必须巩固改善的基础。对于日本经济界，李克强表示希望为两国关系的发展做出新的贡献。

榊原回应称，“作为经济关系发展的基础，希望强化稳定的政治与外交关系”，寻求通过继续举行首脑会谈等维持良好关系。

日本访华团方面还要求尽快解决钢铁产能过剩。李克强表达了会努力削减产能的想法，称将继续推动改革。

此次日本访华团有榊原和商工会议所主席三村明夫等约250名企业相关人士组成，为迄今最大规模。访华团往年都寻求与中国国家主席或国务院总理会谈。去年在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）主权问题等两国关系僵持的情况下，中方与访华团会谈的是副总理。

访华团当天还举行了与中国商务部官员的会议。商讨的话题包括贸易政策和仿制品对策等知识产权问题。

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