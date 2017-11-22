iPhone X工厂传实习生非法加班 鸿海：有园区不守规定

外媒报道，鸿海中国大陆郑州工厂雇用实习生非法加班组装iPhone X。鸿海对此声明表示，实习生仅占鸿海人力很小的部分，不允许实习生每周工作超过40小时，但部分园区并没有完全遵守这项政策。

《金融时报》此前报道，苹果在亚洲的主要供应商雇用实习生非法加班以组装iPhone X，以赶上量产延迟后的需求。

报道指出，6名高中学生表示，他们在中国郑州的一座工厂每天工时约11个小时，工作组装iPhone X。报道引述这6名学生谈话指出，约3000名来自郑州市当地学校的学生，今年9月被分配至鸿海集团在当地的工厂工作。

台湾联合新闻网报道，对于上述报道，鸿海集团声明表示，与中国大陆地方政府及职业学校合作，提供短期的实习计划，目的是让学生有机会获得实际工作经验，透过多元的在职培训过程，帮助实习生们在毕业后更容易找工作。

鸿海指出，学生实习计划政策一向公开透明，所有实习生皆须自愿参与，并完整被告知他们应有的权利，包含自由与随时退出计划的权利。

在福利部分，鸿海表示，公司也提供给实习生与全职新进员工相同的待遇和福利，另外校方也给予学分及相关福利。

对于实习生的工作，鸿海指出，实习生仅占鸿海人力的很小部分，集团政策不允许实习生每周工作超过40小时，然而部分园区并没有完全遵守这项政策。

鸿海指出，公司对此进行调查，确认所有加班均出于自愿，也有提供适当的津贴。集团已采取改善措施，并持续定期检讨实习计划，确保相关政策和规范能真正落实。

鸿海表示，学生实习计划对参与者皆平等对待，且完全尊重学生未来职业生涯的选择。实习生参与计划提升自我本职学能，丰富职场历练，毕业后若有意愿加入公司为全职员工，集团也将优先考虑。

鸿海集团指出，仍将继续支持这项重要计划，但同时也会加强监督稽查，以确保各园区对公司政策能严格遵守并合乎要求。

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