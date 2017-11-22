两岸还在吵统独 日媒：台湾年轻人早已天然独

日本《NHK》电视台近日到台湾报道台独议题，报道指出，台湾虽然还未独立，但年轻人早已找到自我主权认同，许多年轻人早已是“天然独”的族群。

台湾《自由时报》报道，因2014太阳花学运等事件，台湾和中国大陆之间的矛盾引发国际讨论，《NHK》最近来台专访台独议题，报道认为，当台海两岸还在吵着独不独立时，台湾的年轻一代早就已经找到自我归属，而这种现象被日本称为“天然独”，是一种不需要大张旗鼓刻意声明，而本来就存在于骨子里的认同。

台湾中研院台史所副研究员吴叡人认为，台湾新一代对中国大陆有危机感，危机感的背景是持续进化的台湾国家身份认同，所以民主主义与民族主义这两者其实已经同时产生了。

报道提到，中国大陆对台湾人来说是无形压力，台湾从联合国退出后，许多人认为台湾难以重回联合国。台总统府副秘书长姚人多说，台湾人民都了解国际现况，若要在国际上争取认同的话，除了让自己的国家更民主更自由之外，台湾的选项不多。

另外，报道也提到今年的台北世大运，北市观传局长简余晏受访时提到，在国际压力下，未来很难有机会再举办类似赛事，此次带给台湾更深层的意义。报道也认为，这次世大运让台湾感到自信。

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