黄之锋称狱中被要求全裸蹲下受盘问 至少30名同囚曾被打

早前获准保释等候上诉的黄之锋，周二(21日)就搜身程序向香港惩教署投诉，指完成搜身后，仍需赤裸蹲下回答长官问话，毫无尊严，“好似只狗”。他今日(22日) 出席电台节目时表示，曾询问40名同囚的囚犯，至少有30人表示自己被人打过，并指狱中的规则极严苛。

香港01网站报道，黄之锋周二就搜身程序向惩教署投诉，他今日出席电台节目时表示，从壁屋少年监狱调到赤柱东头成人监狱时，要接受“剥光猪”搜身后，保安组职员不准他穿回衣服，底裤都不可以穿回，并要他踎低（蹲下）答约10条问题，他形容自己“好像一只狗”。

就被剥光猪、蹲下接受盘问的情况，黄之锋表示，职员向其解释称，由于狱中使用蹲厕，要求他蹲下回答问题，只是想测试他能否蹲下上厕所，而他再向狱中监督反映情况，只获“保安考虑”四字作含糊的回覆，认为此做法并不必要。

黄之锋还说，在囚期间曾询问身边40位同囚的囚犯，至少有30人自称曾被人打过，并指狱中的规则极严苛，例如若监房出现两份报纸已属违规，需要接受惩罚，认为极不合理。

曾入狱的青少年囚犯人权关注组成员林启成在同一电台节目表示，自己曾在指模房中受职员掌掴，而受掴的原因可以是因为回应职员提问时，声音过大或太小，直言原因不合理，“看阿Sir心情”。他还说，曾被要求限时三十秒冲凉，最迟冲完凉，轻则受言语上的侮辱，重则被打，又称类似的事情发生在不同年代的囚犯身上。

一直关注囚权议题的香港立法会议员邵家臻指，由于没有证据和前囚友多顾虑，要作出投诉十分困难，目前有4名不同院所、不同年代的前少年犯愿具名投诉，主要涉及虐打。他认为，判囚是要剥夺囚犯自由而非尊严，强调并不是要求囚友有天堂式的对待，但不应有地狱式的苦难，希望署方改革制度。

香港惩教事务职员协会初级组主席简文杰表示，要求除衫、蹲下是保障在囚人士的安全，确保无毒品、武器及违禁品带入囚房，但承认搜身及盘问属两个不同程序，同步进行脱衣搜查和盘问不符合程序，已经接获投诉，应该留待调查，认为最近的投诉属单方面指控，对署方前线人员不公平，认为相关投诉应转介至其他执法机构。

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