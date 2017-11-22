国航：因经营不理想暂停北京至平壤航线

中国国际航空股份有限公司（下简称“中国国航”）暂停北京至平壤航线运营。11月22日早间，中国国航相关负责人说，目前北京至平壤航线因经营不理想暂停运营，未来复航时间要看市场的情况。该负责人表示，经营不理想和客票销售收入有关。

澎湃新闻报道，21日晚间起，已无法在国航官网查询到北京至平壤航线在售航班。

此前，国航有对北京至平壤航线部分航班进行取消，原因也与客票销售情况有关。据此前报道，今年4月14日，中国国航相关负责人回应称：目前是这样，国航并未停止北京至平壤航线运营，只是根据客票销售情况临时取消了部分航班，后续将根据客票销售情况安排航班。

此后的4月25日，央视新闻客户端报道称，中国国际航空将从5月5日恢复北京至平壤航线，每周两班，周一、周五执行。国航相关负责人表示“航线会保留，只是由于客源情况暂时取消了航班”。国航方面表示，这种情况很常见，有时候客源很少，甚至出现空飞的情况，航空公司就会根据客票销售情况暂停航班，一旦销售情况有好转，随时会恢复航班。

报道称，中朝航线对于朝鲜而言意义匪浅。2008年4月1日，国航有关负责人就曾在接受新华社采访时表示，中朝航线是朝鲜仅有的国际航线。

此前，北京－平壤航线由朝鲜高丽航空公司经营，每周3班。2007年9月，国航获得了北京-平壤航线的经营权，随即开始了开航准备工作。

2008年3月31日，国航正式开通北京至平壤航线。国航在这一航线上使用波音737飞机，去程CA121航班每周一、三、五13时40分从北京起飞，当地时间16时20分到达平壤。回程航班CA122于当日17时20分从平壤起飞，到达北京的时间为18时零5分。

当时，媒体普遍认为，国航开通此航线意义在于，填补了中方空运企业在这一市场上的空白。不过，国航在开通此航线后的市场表现不尽如人意。据央视新闻客户端报道，在航线开通后，国航因客源问题经常取消航班。同时，国航还曾对平壤航班进行过频次或季节性调整，例如减少或取消冬季航班等。

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