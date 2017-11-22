互金整治办：部分现金贷存隐患 停批网络小贷牌照

11月21日晚间，中国互联网金融风险专项工作领导小组办公室发布《关于立即暂停批设网络小贷公司的通知》，决定各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设网络(互联网)小贷公司，禁止新增批小贷公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。昨日晚间，多位央行人士向记者证实了这份文件的真实性。

据新华网报道，上述文件发布时间为11月21日，加盖人民银行金融市场司代章。文件指出，近年来，有些地区陆续批设了网络小额贷款公司或允许小额贷款公司开展网络小额贷款业务，部分机构开展的“现金贷”业务存在较大风险隐患。要求自即日起，各级小额贷款公司监管部门一律不得新批设网络(互联网)小额贷款公司，禁止新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。

昨日晚间，多位央行人士向记者证实了这份文件的真实性。此外，北京市金融工作局、互金协会等多位监管人士也表示收到该文件，其中北京市金融工作局有关人员表示，下班前收到该文件。

新设网络小贷被叫停，不少业内人士猜测，“现金贷”监管在逼近。近期，关于“现金贷”监管的消息接连流出，行业内也呼吁持牌经营。在不久前的一个行业论坛上，某金融监管部门的人士谈到现金贷话题时表示，“部分媒体报道，‘现金贷’规模扩张迅猛，发展有待规范，舆论质疑其经营的模式，呼吁将其纳入监管，加强引导，以趋利避害。”而从4月银监会要求做好“现金贷”业务清理整顿至今，一些地方金融办已经对辖区内小额贷款公司进行排查、摸底。

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