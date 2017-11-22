中国在南极筹建第五个科考站

据人民日报海外版报道，目前，雪龙号科考船正载着中国南极科考团队向目标区域进发。在接下来约5个半月时间里，科考团队将完成第34次南极科考诸项任务，其中为在恩克斯堡岛新科考站建设做好前期准备工作是重中之中。一旦新站建成，中国在南极就有了5个科考站。

报道指出，就南极科考站建设而言，中国已经建成并投入运行4座，它们是长城站、中山站、昆仑站和泰山站。对于面积约1400万平方公里的南极洲而言，其地形地貌和气候环境异常复杂多样，只有建立更多科考站，并以此为依托形成更加丰富的研究数据，才能进一步大幅增进对其的认识。

经过数年数次实地考察，综合各方面信息，最终位于罗斯海特拉诺湾的恩克斯堡岛(也称难言岛)被选择为新科考站址。罗斯海是南大洋深入南极洲的一个边缘海，也是地球上船舶所能到达的最南部海域之一，分布着埃里伯斯火山等多座著名火山以及南极最大的罗斯冰架，被喻为研究地球系统中能量交换、物质交换和圈层相互作用、理解全球气候变化的“天然实验室”。同时，罗斯海拥有南半球最高纬度的海洋及其生态系统，还是南极环境保护区体系最完备的地区。因此，这里已成为科考热点区域，分布着美国、新西兰、意大利、德国和韩国的科考站。在此地建站，不仅可以达到与本国已有科考站的差异化，而且可以填补在国际上南极考察重点、热点区域的空白，还可以促进南极科考国际合作。

按照设计，第五座南极考察站为常年考察站，建成后可满足80人度夏、30人越冬，规模将达5500平方米，辐射科考范围300—500公里。建站工作主要内容包括站区建筑布局、设施布置、工程运输装备和航空保障系统完善、科考观测设备设立等。

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