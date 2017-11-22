梵蒂冈：中梵将首次联合举办“双向同步艺术展”

环球网引述梵蒂冈广播电台消息报道，梵蒂冈方面21日举行记者会宣布，梵蒂冈博物馆与中国文化产业投资基金将首次联合举办“中梵双向同步艺术展”。

报道称，梵蒂冈博物馆和北京故宫将于2018年春天同时开启展览，梵蒂冈借出的收藏品还将在中国各大城市巡回展出。这次展览属于“美，让我们结合在一起”计划的一部分，梵蒂冈博物馆与中国文化产业投资基金将首次联合举办“中梵双向同步艺术展”。

梵蒂冈博物馆馆长亚塔(Barbara Jatta)女士在记者会上称，“这将是教宗的博物馆首次与中国的文化机构合作办展。我认为，这项新活动的真正动机是从起初就激励我们的精神。“亚塔女士也提及“艺术的外交”，视之为“教宗对‘他的博物馆’的期许”。

中国文化产业投资基金秘书长朱建程称：“中梵双向同步艺术展一定会全面开启新时代中梵民间文化交流的新篇章，让这两个有着厚重传统文化的国家间走得更近，人民间了解得更深，一定会对促进双方的认同与互信具有非常重要的意义”，“这展览将是一次跨国界、跨时空、跨文明的文化互动，定将进一步增进中梵两国之间的友谊，有利于推动中梵两国邦交正常化”。

这次将在梵蒂冈博物馆展出的文物是12件中国画家张焰的《自然与宗教》系列作品。梵蒂冈借出的展品则有40件，其中的38件是梵蒂冈博物馆“世界灵魂”馆收藏的中国古代艺术品。世界新闻网21日报道称，中国的展览将首先在北京举行，然后再移向另外4个城市。

免费试阅14天