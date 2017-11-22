台防长：轰6等大陆军机从巴士海峡穿出

台湾国防部长冯世宽今天（22日）表示，包括轰6在内的大陆军机今天从巴士海峡穿出，目前无法预期会绕台一周或原路飞返；台军不会因庆富案而有任何松懈，国安机制和国防部任务照常。

台湾联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会邀国防部、外交部、金融监督管理委员会与行政院公共工程委员会等报告“庆富造船股份有限公司相关政府标案（猎雷舰、海巡艇、海科馆、吐瓦鲁渔船）之后续检讨与因应作为”。委员会预定上午9时开始，但冯世宽先进总统府报告，迟了约30分钟才到委员会。

冯世宽答复国民党立委质询时表示，进总统府是例行性国家安全机制会议，他在会中报告，大陆军机又有多批活动，但没时间提报庆富案惩处名单。

冯世宽表示，他必须保持监控；冯世宽数度在备询台上接电话，并指示“要冷静，不要擦枪走火”；此外，参谋本部情报助理次长王绍华也半途向委员会请假。

对于大陆军机出海的方位与规模，冯世宽说，大陆军机是由巴士海峡穿出，目前还无法预期是否会绕台一周或原路飞返。国军海空兵力正在监控，台国防部稍晚将对外发布消息。

冯世宽说，要让老百姓知道，国军不因庆富案而有任何松懈，国安机制和国防部任务照常。

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