“地沟油”变废为宝，中国首班生物航煤跨洋航班成功抵达美国

无用的“地沟油”如今变成有用的航油。当地时间11月21日中午12时左右，从北京起飞的海南航空ＨＵ497航班顺利降落芝加哥奥黑尔国际机场，飞机使用的燃料中包括从餐饮废油炼化而成的生物航煤（航煤，即航空煤油），标志着首班中美绿色示范航线生物航煤跨洋航班成功抵达目的地。

据新华社报道，海航由此成为中国首家使用生物航煤跨洋载客飞行的航空公司。作为本次航班机长的海航总裁孙剑锋接受新华社记者采访时说，使用生物航煤的“绿色飞行”与平时使用普通燃料飞行没有任何差异，即便飞机最大飞行高度达到41000英尺（约合12497米），也运行得非常平稳和良好。

据了解，此次跨洋航班飞行所用的生物航煤由中石化生产，生产原料主要采用餐饮废油，并已获得中国民用航空总局批准，可在保证飞行安全和效率的前提下有效减少碳排放。

孙剑锋表示，海航一直把环境保护与和谐发展作为发展理念。此次飞行，证明海航完全具备使用生物燃油完成洲际航行的能力。此外，海航还将利用其他手段节约航空燃料，比如使用最新型的飞机和利用科学手段实现计算机优化航程，在每一个环节节约燃料，从而实现“绿色飞行”。

波音公司可持续燃料战略主管达林·摩根对记者说，今天的飞行具有重大的里程碑意义，开启了可持续飞行的新时代。更重要的是，这种可持续燃料是由中国企业生产的，波音一直与中石化及其他中国伙伴通力合作，致力于创造出新的可持续燃料的供应链，提供最新技术来推动航空业发展。波音希望未来继续与中国加强合作。

2016年，中美两国签署开展绿色航线项目合作备忘录。双方于今年就中美绿色航线项目多次召开研讨会，并确定了由海航执飞的北京往返芝加哥航线作为中美绿色示范航线之一。

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