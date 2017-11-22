主导民进党新论述 蔡英文明年提新决议文

民进党主席、台湾总统蔡英文在9月民进党全代会中宣示，将启动12项“新论述”讨论。党政人士指出，新决议文将作为民进党未来对台湾内政议题改革的基础，不会触及敏感的国家地位及两岸议题；新决议文文字预计明年中出炉，送至中执会通过后，再送明年全代会通过。

台湾《自由时报》报道，蔡英文在全代会中，指示民进党智库针对“外交与国际参与”、“区域安全与两岸”、“国防”、“自由人权”、“政治体制”、“财经”、“社福”、“劳动”、“农林渔牧”、“教育与文化”、“数位科技”、以及“国土规划”等12大面向逐项讨论。民进党中常会今天则将讨论“关于党对台湾当前金融政策的新论述”。

党政人士透露，蔡英文党主席任内所主导的新论述，在中常会逐项讨论后，将文字整理集结，进而提出新的决议文，成为民进党第6个决议文。新决议文文字预计明年中出炉，送至中执会通过后，再送明年全代会通过。

过去曾有党代表提案将现有党纲与部分决议文予以统整，再提出新党纲，不过党政人士指出，修改党纲的程序很复杂，目前倾向以决议文的形式进行；新决议文将作为民进党未来对台湾内政议题改革的基础，不会触及敏感的国家地位及两岸议题。

民进党现行除了党章、党纲，尚有“台湾前途决议文”、“开创台湾经济新局决议文”、“族群多元国家一体决议文”、“正常国家决议文”、“台湾新世代社会经济决议文”等五个决议文。其中1999年通过的“台湾前途决议文”，及2007年“正常国家决议文”，都触及台湾主权议题。

党政人士指出，蔡英文已于全代会中表示，过去每当内外部环境产生巨大变化时，民进党就会形成新的论述，带领台湾走向新方向；此次提出新的决议文，是因在党纲或过去决议文中，许多内容都已被实现，面对新的局势，因而提出新的框架。

该人士举例，民进党过去将反核列入党纲，但目前迈向非核家园的目标已经非常确定，新论述、新决议文则会在此基础下，提出民进党在能源政策的新框架。

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