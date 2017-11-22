中纪委官网：今年上半年掌握鲁炜的问题

（早报讯）中宣部原副部长、中央网络安全和信息化领导小组办公室（中央网信办）原主任鲁炜涉嫌严重违纪被查，成为中共十九大后落马的首名正部级大员。中纪委官网22日发表文章暗示，中央巡视组上半年在对网信办开展机动式巡视中掌握了鲁炜的问题。

今年57岁的鲁炜没有上过正规大学，曾长期在新华社工作，先后担任新华社广西分社社长，新华社副秘书长、秘书长，2004年升任新华社副社长，成为副部级高官。

2011年，鲁炜出任中共北京市委常委、宣传部长，2013年担任国家互联网信息办公室首任主任，成为正部级大员。

2014年2月，中共成立中央网络安全和信息化领导小组，总书记习近平亲自担任领导小组组长。同年5月，鲁炜出任中宣部副部长、中央网信办主任，被视为政坛新星。

去年6月，鲁炜突然被免去中央网信办主任职务，仍保留中宣部副部长头衔，但已无实权。有消息说，鲁炜不仅多次遭人举报，高层对鲁炜的工作也不满意。

今年3月6日至4月6日，中央第八巡视组对中央网信办进行了机动式巡视。有关人士介绍，这种“机动式”巡视往往掌握了一定证据，针对某些具体的人和事进行重点巡查。

6月10日，中央第八巡视组组长宁延令向网信办领导班子反馈了巡视情况。他说：一段时间，中央网信办“四个意识”不强，贯彻落实习近平重要指示和工作要求不够坚决、不够及时；政治责任感不强，落实中央网信工作重大决策部署不够到位；政治担当缺失，不正确使用权力问题时有发生，维护政治安全不够有力；政治生态不良，存在“小圈子”问题；廉洁意识淡薄，管党治党不严。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

中纪委官网发表题为“十九大后‘首虎’落马，机动式巡视作用彰显”的文章说，鲁炜曾于2014年5月至2016年6月任中央网信办主任，“仔细品味巡视组反馈的这些问题，鲁炜之落马，也就不足为奇了。机动式巡视出奇制胜，威力十足、震慑十足！”

坊间消息说，鲁炜在新华社当领导时就屡次遭人举报，他担任中共北京市委宣传部长期间，经常在下属单位的某大厦内签单高消费，至今还有数百万元人民币（百万人民币约20万新元）无法报账。

另据香港《明报》报道，关于鲁炜涉贪腐的举报材料，早在两年前已送达中纪委有关专案组，主要是他在新华社任职期间的所为。

报道称，2014年11月，首届世界互联网大会在浙江乌镇举行，鲁炜安排的部分参会人士，其实是外国留学生及在华工作的外国人，目的是营造“万邦来朝”的景象。此事后来被高层得知，引起震怒。

另有分析说，被外界称为“网络沙皇”的鲁炜落马，或许显示中国互联网管理将出现新的变化。

不过，有关人士认为，鲁炜卸任网信办主任已经一年多，他落马主要还是个人问题，对官方的网络管理政策影响不大。（《联合早报》于泽远北京报道）

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