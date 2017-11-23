台湾新北一楼房大火九死二伤 多名死者国籍不详

台湾新北市中和区兴南路二段出租套房22日晚间发生火警，造成9死2伤惨剧。出租套房木板隔间，抢救不易，除柯姓男子及一名伤者为台湾籍外，其他死者国籍身份均不详。

台湾联合新闻网报道，新北市政府消防局指出，现场为4层楼建筑，5楼为顶楼违建加盖；3楼有5间套房，燃烧面积为15坪；4楼则有12间套房，燃烧面积25坪；5楼13间套房遭浓烟燻黑。总计3层楼隔了30间出租套房，每间空间约2至3坪。依据最新伤亡名单，现场共2具焦尸，送医7人命危（OHCA）者急救后由医院宣告死亡。

现场民众表示，大火来得突然，多人在窗户边不断呼救，甚至想要从窗户跳下逃生，一旁民众见状呼喊“不要跳，消防车已经快来了”，不久后消防车赶抵现场抢救。

一名住在4楼套房的60岁房客刘庆宗受访表示，晚间6、7时他就出门打牌，火警发生时他刚好不在家，是朋友经过的时候看到有救护车，他接到电话才得知才赶回查看，直呼“不知道怎么会发生这种事？”、“逃过一劫”。

新北市政府消防局发布讯息指出，现场为4层楼建筑，5楼为顶楼加盖；3楼有5间套房，燃烧面积为15坪；4楼则有12间套房，燃烧面积25坪；5楼13间套房遭浓烟燻黑。

消防局表示，消防人员将火势扑灭后清理现场，发现7男2女，以及2具焦尸身份不详。两名伤者分别为送双和医院的段继敏（33岁、男、非台湾籍）及黄炳丁（男，台湾籍）。

死亡名单：送慈济医院的柯永堂（男，60多岁、台湾籍）、50多岁的国籍身份不详女性，另一名国籍身份及年龄不详的女性，到院前死亡。

另外，送双和医院的50多岁台籍男子，送医死亡；送双和医院的60多岁国籍不详的男子，到院前死亡。送新店耕莘医院的50多岁国籍不详的男子到院前死亡。送永和耕莘的40多岁国籍不详的男子到院前死亡。

另外还有两名火灾现场发现的焦尸，身份及性别均不详。

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