中央网信办谈鲁炜被查：典型的“两面人”

中宣部原副部长、中央网络安全和信息化领导小组办公室（中央网信办）原主任鲁炜涉嫌严重违纪被查，成为中共十九大后落马的首名正部级大员。中央网信办22日在官网发表文章表示，鲁炜是一个典型的“两面人”，鲁炜不能代表网信办的形象，恰恰是败坏了网信办的形象。

文章指，11月21日晚，中央决定对鲁炜涉嫌严重违纪进行组织审查的消息公布后，中央网信办分别于当晚和22日上午召开室务会和全办党员干部大会，传达学习中央决定精神。

会议一致认为，中央决定对鲁炜涉嫌严重违纪进行组织审查，再次彰显了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的鲜明态度和坚定决心，充分表明了我们党深入推进反腐败斗争的政治立场和必胜信念，充分释放了全面从严治党永远在路上、管党治党一刻不停歇的强烈信号。

会议一致表示，坚决拥护中央决定，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

会议指出，鲁炜曾经担任中央网信办主要负责人，但他严重背离了党性原则，严重违背了党中央对党员领导干部的纪律要求，严重污染了网信办的政治生态，严重败坏了中央网信办和网信干部队伍的形象，严重危害了党的网信事业健康发展，是一个典型的“两面人”。鲁炜不能代表网信办的形象，恰恰是败坏了网信办的形象，他涉嫌严重违纪，影响极其恶劣，后果极其严重，教训极其深刻。中央网信办全体干部要切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，明辨大是大非，坚决把思想统一到中央决定上来，做政治上的明白人。要深刻汲取教训，经受考验，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明地与鲁炜划清界限，坚决全面彻底肃清鲁炜对网信办和网信系统的恶劣影响。

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