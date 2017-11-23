台媒：施压台邦交国？大陆限组团游梵蒂冈、帛琉

台湾媒体报道称，中国大陆看起来正在发动“限梵令”，位于北京的北京凤凰假期国际旅行社近日发出一份内部紧急通知，提及大陆的国家旅游局与地方旅游局对各旅行社开展秋冬检查，并以未开放中国公民出境目的地的旅游行程作为检查重点，点名凡组织游客赴梵蒂冈与帛琉等国家，将受到严厉处罚。

凤凰旅游因此要求集团内各分公司尽快将所有已对外发布的，包括对电商或同业的所有产品计划，只要涉及梵蒂冈以及如圣彼得大教堂等梵蒂冈景点的文字、图片内容，都予以全部删除下架。通知中说，目前已有同程、途牛两家旅行社因为发布的产品中涉及帛琉及梵蒂冈等目的地、景点，受到高额处罚。

台湾联合报报道称，由于梵蒂冈与帛琉都是台湾邦交国，这项限令似乎与两岸情势有关。再加上北京故宫博物院和梵蒂冈博物馆将交换四十件艺术文物展出，以“艺术外交”促进双方关系，双方关系看起来又更进一步。梵蒂冈方面则形容此次交流是一次“艺术外交”。梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国，而去年北京与梵蒂冈甚至传出已就主教任命权问题达成协议，双方很可能解决数十年的障碍而建交，但随后趋于沉寂，如果这项限梵令与彼此的建交进程有关，其背后的思考颇耐人寻味。

报道称，梵蒂冈虽一直未列开放出境目的地清单，实际上却被默许，如果限梵令背后也有外交角力的考量，作为双方建交谈判过程中的筹码加速商谈进程，则显然对台湾与教廷的邦交造成巨大威胁。

报道还说，禁令中点名的另一个国家帛琉，与台湾邦交也有疑虑，帛琉总统雷蒙杰索七月接受外媒访问时，即以中国大陆愿协助太平洋岛国对抗全球暖化感到高兴，对北京示好。

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