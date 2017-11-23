中国佛教协会学习十九大精神培训班开班

中国佛教协会学习十九精神培训班11月21日在中央社会主义学院正式开班，中国佛教协会各部室负责人、工作人员近50人参加培训。

据人民政协网报道，中国佛教协会会长学诚法师，中央社会主义学院副院长袁莎，中国佛教协会副会长演觉法师、宗性法师，秘书长刘威等领导嘉宾出席开班式。袁莎副院长、学诚会长先后讲话，刘威秘书长主持。

袁莎在讲话中对学诚会长以及中国佛教协会、中国佛学院的领导、法师、同志来参加学习班表示热烈欢迎。他回顾了近年来中央社会主义学院与中国佛协良好的合作与互动，介绍了中央社会主义学院的职能和课程安排，并预祝培训班取得圆满成功。

学诚会长在讲话中强调，学习贯彻十九大精神是该会当前和今后一个时期的首要政治任务。这次培训班，中国佛教协会近50位法师和干部聚集在中央社会主义学院，专题学习领会和贯彻党的十九大精神，机会难得。

学诚会长要求学员，要将学习十九大精神与工作实际结合起来；要将学习十九大精神与自身实际结合起来；要遵守纪律、安心学习，勤于请教。

学诚会长希望学员通过9天的培训，能更加深刻地认识到十九大的重大意义和丰富内涵，自觉把思想和行动统一到十九大决策部署上来，把智慧和力量凝聚到十九大确定的目标任务上来，把十九大精神转化为推动新时代佛教工作的强大力量。

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