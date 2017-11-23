最高法：有权有钱人减刑快服刑短现象得到有效遏制

11月23日，中国最高人民法院审监庭庭长夏道虎在全国减刑假释信息化办案平台建设情况新闻发布会上透露，经过几年的不懈努力，减刑假释案件办理程序更加规范、透明，实体标准把握更加严格，社会反映强烈的“有权人”、“有钱人”被判刑后减刑快、假释及暂予监外执行比例高、实际服刑时间偏短等现象得到有效遏制。

中新网报道，发布会还透露，2018年底前，全国减刑假释信息化办案平台全面建成，该平台可实现案件审理依法全程公开、全程接受监督，确保减刑假释案件审理在阳光下进行，让暗箱操作没有空间，让司法腐败无处藏身。

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