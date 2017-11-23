港立会开会一小时流会 非建制派：进入战争状态

香港立法会今天（23日）早上9时复会，继续审议上调刑事法援费用决议案，但开会约1小时后即因人数不足而流会收场，是本立法年度第二次流会。香港建制派对流会感到遗憾，批评非建制派不合作，为阻延议事规则修改进入大会讨论而不断拖延会议进度。非建制派事后形容，议会已进入战争状态，明言正是要阻延讨论修改议事规则。

据香港星岛日报网报道，主席梁君彦强调开会是议员职责，而议会也受公众监督，议员应尽责开会，公众自有评论。他指议会时间有限，很多工作有待处理，希望勿再发生流会事件。他预计，最早下月6日，可讨论修改议事规则议案。

早上约9时45分，香港本土议员毛孟静在民主党邝俊宇发言期间，提出点算法定人数，会议响起传召议员的钟声15分钟后，法定人数仍不足，主席梁君彦于早上约10时宣布流会。

其实大会早上复会后，议会阵线的朱凯廸已曾提出点算法定人数，响钟后约8分多钟有足够人数，但到毛孟静再提出点人数时，人数便不足够。

身兼内务委员会主席的民建联主席李慧琼对流会感示遗憾，指流会时正在讨论的议题并无争议性，认为立法会近日出现非常态现象，状态不正常，批评民主派是破坏者，为阻延议事规则修改进入大会讨论，而不断阻延会议进度。建制派召集人廖长江说，流会一刻，建制派几乎全数在席，直指此次流会最大责任在于民主派，批评民主派明显企图制造流会。

会议当时正继续审议政府根据《刑事诉讼程序条例》动议的决议案，建议将刑事法援和检控费用调高4%。

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