北京红黄蓝幼儿园多名幼儿身上现针眼 警方介入

北京市朝阳区一家幼儿园被家长反映有幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片，警方已介入调查。

《新京报》报道，昨晚开始，有十余名幼儿家长反映朝阳区管庄红黄蓝幼儿园（新天地分园）国际小二班的幼儿遭遇老师扎针、喂不明白色药片，并提供孩子身上多个针眼的照片。朝阳警方已介入事件调查。目前，幼儿园工作人员表示，院长正在配合警方调查无法接受媒体采访。

上午，仍有数十名家长等候在幼儿园门外想了解情况，他们希望见到院长，并要求看园区监控视频，但被保安拦在门外。据家长们说，从昨天下午孩子放学开始，便有多名家长报警。

一名老人说，“我们孩子三岁半，腿上、屁股上都有针眼，我现在气得浑身发抖。”昨天听说有家长报案，回去仔细看自家孩子才发现也有针眼，因不放心就带孩子去医院，医生确认孩子身上的小点的确是针眼，“孩子说不睡觉老师打针，还说不听话也要给爸爸妈妈打针。”

反映被打针和吃不明药片的孩子均是国际小二班的学生家长，家长们描述针眼出现在腿部、屁股、腋下等部位。另一名家长称，她直接问孩子“老师扎你哪了？”孩子立马指指腋下。

一位家长说，孩子最近三四天拒绝上幼儿园，“说老师给吃过白色药片”家人才意识到问题。在家长提供的和孩子对话视频证据中，孩子捏着一个白色药片断断续地回忆“吃过……老师给吃的……睡觉吃……其他小朋友吃的……每天都要吃……”

目前警方已经介入调查，家长提供视频中也显示警方已提取孩子针眼等证据。现场一名朝阳分局刑警称已经提取了园区大量监控视频，称警方正在调查中，希望了解情况的涉事家长跟他到派出所会议室，他会详细解释警方工作情况。

事发后涉事幼儿园老师在家长群中发信息表示，正在配合有关方面调查，一旦有事情进展，将第一时间通知家长。

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