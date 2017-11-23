十九大宣讲团吁港处理六种关系 叶刘：收获丰富无洗脑

香港特区政府今日举办以“十九大”为主题的国家事务讲座，邀请中央宣讲团成员、中央文献研究室主任冷溶专程赴港出席，从国家发展层面介绍“十九大”精神。中联办公室主任王志民也应邀出席主讲有关香港的内容。

香港星岛日报网报道，讲座在政府总部会议厅举行，冷溶早上在政制及内地事务局局长聂德权陪同下到政府总部。出席的包括香港行政长官、政治委任官员、行政会议非官守议员和政府高层官员共约240人，食物及卫生局局长陈肇始、运输及房屋局局长陈帆和行会成员刘业强等有到场。讲座历时约两个半小时，中午过后结束。

行政会议成员、新民党立法会议员叶刘淑仪透露，冷溶讲解国家主席习近平思想，及要处理好包括基本法与宪法、全面管治与高度自治，及国家发展与一国两制等六对关系。她形容收获丰富，也不感到内容有洗脑成分。

香港政府发言人表示，特区政府近年按需要举办国家事务系列讲座，邀请内地官员、专家或学者作专题演讲，透过介绍和交流讨论，加深政府问责官员、高级公务员及相关参与公共决策人士对议题的认识。

发言人称，“十九大”对国家发展具有重大和深远的意义，同时对香港十分重要。“十九大”的报告内有直接与香港有关的内容，包括明确指出中央支持香港融入国家发展大局。这次以“十九大”为主题的讲座有助特区政府官员理解“十九大”的精神和报告的内容，有利于特区政府的工作。

另一位中央宣讲团成员、中央财经领导小组办公室副主任易纲，下午应团结香港基金邀请，就十九大报告中提及港澳事务和有关内地与香港合作发展方向等作演讲。

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