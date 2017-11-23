王毅会韩外长：中方重视韩方“三不”表态

中国外交部长王毅昨天22日在北京同韩国外长康京和举行会谈时表示，中方重视韩方关于不追加“萨德”反导系统、不加入美国反导体系、不发展韩美日三方军事同盟的“三不”表态，以及无意损害中方安全利益的表态。此外，希望韩方继续妥善处理“萨德”问题。

中新社引述王毅表示，中韩双方应共同努力，进一步增进相互了解，最大限度减少分歧，为两国关系全面恢复发展创造条件。

王毅表示，中韩两国是搬不走的邻居，中韩关系发展顺应历史和时代大势，也是两国人民的共同愿望。双方应在相互信任与尊重的基础上，确保中韩关系始终沿着正确方向行稳致远。

他指出，双方前不久就阶段性处理“萨德”问题达成一些共识，中国国家主席习近平和总理李克强分别同韩国总统文在寅会晤，就推动两国关系改善和发展明确了方向。

王毅也说，双方应以建交25周年和下一步高层往来为契机，总结经验，并对未来两国关系发展作出战略性规划。此外，也希望双方加强各领域各层级交流沟通，加强“一带一路”框架下的战略对接与务实合作，加强在促进区域经济一体化方面的协调配合。

报道引述康京和表示，韩中建交25年来，两国关系实现跨越式发展，各领域合作取得丰硕成果。

她指出，经过深入沟通，双方于10月31日就克服当前影响韩中关系发展的困难问题发表了共同新闻稿，对此韩方非常珍惜。

康京和表示，韩方愿按照共同新闻稿和两国领导人不久前会晤时达成的共识，进一步加强双方高层往来，密切人文交流，推动韩中关系尽快全面正常化并在各领域取得更加丰硕的合作成果。

另一方面，双方就朝鲜半岛核问题交换了意见。王毅重申了中方有关原则立场，强调中韩在通过对话协商实现半岛无核化、维护半岛和平稳定方面拥有共同利益，希望双方继续加强战略沟通并为此做出积极努力。

康京和则表示，施压和制裁不是目的，各方应共同致力于通过对话谈判解决朝核问题。在此问题上，韩中目标完全一致。

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