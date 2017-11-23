中国机场首个“无人机防御系统”投入试运行

23日，广州白云国际机场对外宣告，中国首个由“防御式侦测预警系统”和“无人机干扰系统”两大部分组成的“苍擒无人机侦测防御系统”正式投入试运行。

此前，中国民航局第二研究所专门针对“苍擒”系统的无人机干扰设备对机场通导设备以及电磁环境的影响进行了分析与评估，评估结果认为系统对机场设备、通导设备和机载设备正常工作基本不产生影响。

中新网报道，自2016年10月启动“无人机电子围网”研制以来，白云机场联合海格亚华公司，研制出一款“苍擒无人机侦测防御系统”。该系统主要针对影响航空安全的无人机、航模等升空物体，可实现360度全防区的侦测和预警，支持24小时无间隔监控和记录，形成一张覆盖机场关键净空保护区的隐形“天罗地网”。

目前，白云机场“苍擒”系统已完成了机场范围内第一个设点的试点安装和调试，能够针对白云机场东跑道南端直径8公里扇区范围，飞机最后进近降落这个关键阶段的低空空域监控。

据了解，这套”苍擒”系统，由“防御式侦测预警系统”和“无人机干扰系统”两部分组成。其中，“防御式侦测预警系统”通过接收无人机图传和遥控信号确定无人机的位置，不需要等无人机升空，在无人机开机后3秒内即可发现并准确定位，能够做到早发现早处置。“无人机干扰系统”则通过自动调整电磁干扰频率和方向，根据检测到的无人机工作频率、方向等信息，实行精准电磁干扰，实现防控区域内无人机驱离和迫降。可实现8公里范围的无人机监测、发现和跟踪，在空旷环境下其有效范围更可达到13公里。

技术人员介绍，“‘苍擒’系统最强大的功能是能够在不影响其他机场设备的情况下，在任何复杂的机场环境中(无论白天黑夜或任何天气下)都可以有效运作。

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