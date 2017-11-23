董建华：香港必须重新定位掌握中央战略布局

中国全国政协副主席董建华昨晚（22日）在香港表示，如果能配合国家的发展，香港将会有更大机遇。他认为，香港必须重新定位，社会上下必须尽快掌握中央的战略布局，配合国家的发展，制定互惠、互利的协作规划。

据中新社报道，由董建华创办的团结香港基金当晚举行成立三周年晚宴。董建华在晚宴上发表演说，分享了自己对中共十九大报告的感受。

他说，十九大报告非常重要，勾划了国家往后数十年的治国蓝图和方略，不仅涉及14亿中国人民的福祉，还深切影响香港的未来。香港各界应深入学习和了解报告内容。

董建华表示，香港的最大优势是来自中央的支持。十九大报告再次对“一国两制”的实践表示肯定，这是保障香港长期繁荣稳定的最重要基石。值得注意的是，报告还明确提到，中央支持香港融入国家发展大局。

董建华指出，中国目前已成为全球第二大经济体。市场预计，在2030年至2035年间，中国更可能超越美国，晋身全球最大经济体。届时，庞大的消费市场会对金融、医疗、专业、影视、文化娱乐、品牌推广、设计等服务出现无穷的需求。

董建华说：“香港置身于国家通往全球最大经济体之路的窗口，只要我们进一步装备自己，提升竞争力，不单能够为祖国提供最好的服务，亦能为香港带来无限机遇，特别是为年轻的下一代。”

他认为，香港社会必须认真了解国家“十三五（2016年至2020年）”规划，以及今后每一个五年规划，并深入认识粤港澳大湾区与“一带一路”倡议。

董建华也提到，团结香港基金成立以来，重点研究四个香港市民最关心的问题：土地与房屋、未来经济发展、公共医疗政策改革、教育及青年问题。

他说：“香港要长治久安，稳定繁荣，最急切的就是解决以上四个问题”，这些问题若得到解决，将让困扰香港社会的深层次矛盾逐步得到化解。否则，香港将会陷入无止境的内讧和内耗，香港的竞争优势将逐渐消失，这样的结果是绝对不可接受的。

董建华表示：“我对香港还是充满信心的”，并赞扬特区行政长官林郑月娥，上任不到半年便展现勇于承担的干劲和魄力，为社会带来讲道理、讲事实、讲实践的气氛。

他希望社会各界全力支持林郑，同心协力为香港打好新基础，带领香港步向更美好的明天。

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