中国全面推进质量管理体系升级行动

中国国家认监委今天（23日）发布《关于质量管理体系认证升级版的实施意见》，旨在以质量管理体系认证升级推动企业质量管理体系升级。此外，当局也公布了“质量管理体系认证升级版”试点项目获证企业名单。

据中新社报道，国家质量监督检验检疫总局、国家认监委2017年启动“质量管理体系升级行动”。

当局重点选取了航空、船舶、机械、汽车、石油石化、纺织、水电、港口运输、勘探设计、金融等21个行业的40多个项目作为“升级版”试点，得到了相关行业企业和认证机构的积极响应。31家企业获得了首批试点项目质量管理体系认证证书。

国家认监委有关负责人说，开展质量管理体系升级行动，即以ISO9001质量管理体系标准换版为契机，突出行业质量特征。

此外，也通过标准和认证技术创新，以质量管理体系认证制度的升级，带动广大企业质量管理的全面升级，使企业质量管理体系更加融合高效，助推产品和服务质量全面提升。

国家质量监督检验检疫总局有关负责人称，“质量管理体系认证升级版”不是指简单的标准换版，而是通过质量管理体系认证制度的系统性升级，带动企业质量管理体系的全面升级。

此外，也引导全员、全社会、全方位、全过程参与质量管理，让各相关方（包括企业、消费者、供应链等）从质量提升中受益。

上述意见明确了质量管理体系认证的中心任务，主要包括：推动建立突出行业特色的质量管理体系认证，满足行业特定需求；推动建立特定行业的质量管理体系分级认证，体现企业质量管理成熟度与绩效差异；开展整合管理体系认证，提升企业管理效能；鼓励创新认证技术，提高认证效率和有效性；推动认证机构利用专业优势开展增值服务，满足企业特别是中小微企业的质量提升需求等。

据报道，中国建立认证认可制度以来，有力推动了国际先进质量标准和方法的应用，提升了总体质量水平。

目前中国全国获得认证的企业约60万家，其中ISO9001质量管理体系认证的企业45万家，成为质量标杆。

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