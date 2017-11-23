新加坡“大牌71”进驻苏州工业园区

在新加坡初创企业圈中享有盛誉的“大牌71”正式进驻中国，新加坡的科技公司和初创企业将能通过这个设在苏州工业园区的设施，接触到江苏乃至整个中国的创新生态圈，寻找市场契机、找到合作伙伴。

正在苏州访问的新加坡财政部长王瑞杰今天下午为大牌71(Block 71)主持揭幕。这个起步企业孵化器由新加坡国立大学苏州研究院（NUSRI）、国大企业机构（NUS Enterprise）和星桥腾飞集团共同设立，明年第二季还将设一个分部。

王瑞杰在致辞时指出，新加坡与苏州可在创新领域展开多方面的合作，新启用的苏州工业园区大牌71就是新加坡与苏州合作与时俱进的体现。

2011年，新加坡亚逸拉惹弯第71座的废置厂房被改建成办公楼，出租给初创的起步公司。如今大牌71在新加坡已成为起步公司孵化器的代名词，这个概念也走出新加坡，复制到美国的旧金山和印度尼西亚的雅加达，如今又进入中国苏州。

王瑞杰今早也以新方联合主席身份，与中方联合主席、江苏省省长吴镇隆共同主持召开新加坡—苏州合作理事会（SJCC）第十一次会议。双方探讨新加坡与江苏下来的合作契机。随着新苏双边进一步加强合作，新加坡企业有望在专业服务、创新和新型城镇化等领域，获得更多商贸业务和机遇。

SJCC设立于2007年，至今已有11个年头，江苏目前是新加坡企业在华投资最多的省份，截至今年9月，相关投资额已超过368亿元新元。(联合早报上海特派员杨丹旭)

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