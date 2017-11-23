台亚泥矿权展延争议 花莲太鲁阁族人封路反抗

台亚洲水泥股份有限公司（亚泥）在花莲太鲁阁内矿场的矿权展延今天（23日）生效，引发环境保护等争议持续延烧。当天清晨，太鲁阁当地族人和环保团体发起“反亚泥，封路守护山林家园行动”。

据中通社报道，今天清晨天未亮，近百人在太鲁阁公园门口集结，因为那里有通往亚泥矿山的路。太鲁阁族人组成人墙封路，要阻挡亚泥第一辆卡车进入。

此外，当地族人还祭拜祖灵施放狼烟、唱古调宣示守护家园决心。

亚泥位于太鲁阁内新城山矿场的矿权，原本到今年11月22日到期，台经济部花三个半月审核，今年3月又核发亚泥20年的矿权展延，引发社会广泛关注并备受质疑。

太鲁阁当地族人及环保团体都诉求拒绝亚泥再挖20年，要求当局倾听族人的心声，加速矿业改革及矿业法修法，一起来捍卫山林家园，守护美丽太鲁阁。

“反亚泥还我土地自救会”会长田明正表示，他将率领族人封路八天，希望执政当局尽快出面解决问题。他表示，因为当局始终没有面对亚泥的问题，才逼得他们必须采取封山封路行动。

台环保团体地球公民基金会专员黄靖庭说，亚泥开采已40年，期间从未进行环评，也没有告知和经过太鲁阁族人同意。经济部又再次核准亚泥采矿权展延期限20年，这已明显违反相关法规，且严重危害邻近部落的权利。

黄靖庭表示，希望未来石矿挖完，封场时，也应做好相关配套；这些都应在矿业法修法一并纳入。

亚泥则发布新闻稿回应，重申展延申请一切合法，称亚泥诚意解决土地问题与村民共荣，尊重陈抗意见表达，也呼吁民众勿影响交通与员工工作执行权。

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