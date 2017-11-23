台“幻影”战机失联 军方确定打捞厂商视海况作业

台空军一架“幻影”（台湾称“幻象”）战机失联至今已逾半月仍未寻获，空军司令部今天（23日）公布打捞厂商招标结果，指相关整备作业已完成，将视失联海域气象状况进行打捞作业。

据中通社报道，台空军司令部当日发新闻稿，指空军依紧急采购方式办理招标作业，经审认由第二顺位的铨日仪企业有限公司得标，全案规划采“搜寻定位”及“打捞运输”两阶段执行。

报道引述台空军不愿具名官员受访称，第一顺位的得标厂商未具备相关实务经验，补充说明后，空军仍认为风险很高，讨论后决定由第二顺位的铨日仪公司得标。

台空军已将失联“幻影”战机定位资料交给厂商参考，相关整备作业均已完成。空军修护专业、海军搜救船舰会共同配合执行，以利打捞任务顺遂。

台空军政战主任张延廷说，得标厂商将视相关海域气象状况，从基隆出海，前往失联“幻影”战机定位区域进行打捞作业。

台空军日前出动“达观号”军舰及猎雷舰等，研判失联“幻影”战机黑盒子发送讯号区域进行定位，约在基隆北北西145公里海面下方100米左右。

据了解，台空军新竹基地一架机号2040、由上尉何子雨驾驶的“幻影”2000-5单座战机，本月7日晚间6时43分于基隆北北东90 海里处雷达光点消失。军方已派遣空军各型机、海军各型舰数百次支援搜索，目前仍未寻获。

另据台国防部统计，“幻影”2000型战机在台服役20年期间，目前已累积六次事故纪录，其中五次发生在台湾、一次在法国。

此外，针对此次“幻影”战机失联事件，台空军司令部也已成立飞机失事调查委员会，邀请飞安专家、学者、专业教授共同参与调查。

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