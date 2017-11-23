台湾劳团抗议劳基法修法 警方出动胡椒喷雾驱离

台湾立法院今天（23日）审查《劳基法》修正草案，近百名劳团成员集结场外反对，并在绕行立法院后丢鸡蛋，随后与警方二度发生冲突。

据中通社报道，立法院社会福利及卫生环境委员会当天逐条审查《劳动基准法》修法草案。劳工团体号召近百人，早上9时至立法院群贤楼前抗议，手举标语旗帜、高喊“拒绝劳基法修恶，还我七天假”口号，随即绕行立法院外一周以表达抗议。

抗议队伍走到立法院青岛东路出入口时，数名劳团成员欲爬墙闯进内，和现场警方发生推挤冲突，部分劳团人士丢鸡蛋抗议，现场警方也加强人力和防蛋网阻挡。

因蓝绿立委僵持，立法院内的会议进程缓慢。劳团于下午欲循原路回到群贤楼抗议，但因人车动线和中山南路车流方向逆行，遭警方阻挡，引发第二波对峙冲突。

警民对抗的同时，现场仍有人不断丢鸡蛋，冲突愈演愈烈，有民众推倒铁栅。警方随后出动胡椒喷雾驱散民众，现场咳嗽声不断。

劳团眼见无法冲破警方防线，才改往林森北路方向绕回群贤楼，并持续大声抗议修法，并一一唱名民进党籍立委的姓名，希望他们回头是岸。

参与抗议游行的工斗发言人陈姳臻指出，劳团反对《劳基法》一年修两次。劳团将会守在楼下，若召委林静仪未听取劳团意见，将不排除进去找她。

另一方面，针对部分劳团代表因抗议劳基法修法，半夜在公部门大楼外泼漆，总统府发言人林鹤明表示，希望不同意见的表达都应该本于有意义的沟通，且能有助于共同促进公共利益。否则，若沦于激化对立的鼓吹，都可能让公共政策讨论失焦，无益于好的社会沟通。

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