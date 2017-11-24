中国严禁商业资本介入佛教道教 不得投资承包

11月23日，中国国家宗教局、中宣部、中央统战部等12部门联合下发《关于进一步治理佛教道教商业化问题的若干意见》，要求严禁商业资本介入佛教道教，任何组织或者个人不得投资或承包经营佛教道教活动场所。

据新京报报道，意见指出，目前，中国佛教道教总体平稳发展的同时存在一些突出问题，其中投资建造、承包经营寺庙宫观等商业化问题最为社会所关注。

为解决佛道教商业化问题，意见明确了佛教道教活动场所的非营利性质，严禁商业资本介入佛教道教，任何组织或个人不得投资或承包经营佛教道教场所，不得以“股份制”“中外合资”“租赁承包”“分红提成”等方式对佛教道教活动场所进行商业运作并获取经济收益，禁止将佛教道教活动场所作为企业资产打包上市或进行资本运作。

意见还指出，组织或者个人捐资修建佛教道教活动场所，不享有所有权、使用权，不得从中获取经济利益，必须交由佛教道教界管理使用。佛教道教活动场所内不得设立只对少数人开放的会所。

根据意见，宗教活动场所外将不得修建大型露天宗教造像，宗教活动场所内修建大型露天宗教造像要严格控制，任何组织或者个人不得投资修建或承包经营大型露天宗教造像。不符合宗教仪轨或造型粗劣的大型露天宗教造像，应当予以拆除；有违法所得的，没收违法所得。

关于宗教场所门票等收费项目，意见进行了明确规定。首先，以佛教道教活动场所为主要游览内容的景区，不得利用佛教道教活动场所收取高价门票。其次，未经批准建造的大型露天宗教造像一律不得对外开放，不得收取门票和宗教性捐献。已经批准开放的，必须交由宗教界管理使用，不得进行商业运作、宣传并获取经济利益。

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