原卫生部副部长黄洁夫：中国绝不允许临床头颅移植

“作为一名移植外科医生，我是明确反对这种炒作的！”11月23日晚，中国人体器官捐献与移植委员会主任、原卫生部副部长黄洁夫对澎湃新闻表示。

据澎湃新闻报道，近日，哈尔滨医科大学任晓平团队与意大利原神经外科医生塞尔吉·卡纳韦罗一年前在两具遗体上进行“异体头身重建”（俗称“换头术”）的解剖学研究，被误读为中国已经实施第一例头移植，一石激起千层浪。虽然没有给出具体的临床试验安排，但任晓平在接受媒体采访时显示出对“异体头身重建”技术的自信。

对此，黄洁夫代表中国人体器官捐献与移植委员会全体专家表示：“中国绝对不允许这种临床试验在中国进行。”他提到，临床头颅移植违反了中国有关人体器官移植的法规，希望有关单位伦理委员会起到应尽的责任。

在技术上，头移植既面临脊髓切断后重生的世界级难题，也无法解决缺血状态下大脑保存的问题。尤其是脊髓修复问题。中枢神经是人体内被认为是不能再生的组织，脊髓损伤是人类目前无法有效修复的组织。

尽管任晓平和卡纳韦罗提出用聚乙二醇（PEG）来融合被完全切断的脊髓，但主流学界并不认可。美国宾夕法尼亚大学佩恩移植研究所教授亚伯拉罕·沙凯德曾比喻，这就“好比大西洋的海底电缆断了，有人说拿不干胶就能把它黏好重新使用一样。”

“现在世界上有成千上万的脊髓损伤的病人均处于失能状态，从事所谓头移植科学家为何不拿出能修复中枢神经损害的实验证据？为什么不拿出一个成功的动物实验证据？”黄洁夫说。

头移植面临的不仅是技术上“不可能”，更有医学伦理上的严峻挑战。“肝移植是给肝功能衰竭的病人，肾移植是给肾衰竭的病人，换了肝、肾，他还是他自己。但换了头，他是谁呢？” 黄洁夫说，头移植在伦理上是不允许发生的。

黄洁夫还告诉澎湃新闻，就此事，他接到了一些世界移植领域权威专家的电话，他们建议黄洁夫告诉媒体，“不要为这种十分粗糙的实验将中国的移植事业拖进一个世界上十分有争议的旋涡。”

“我国的器官移植事业刚走出一个低迷的阶段，现在己经为世界移植界赞誉为中国器官捐献与移植的‘中国模式’，我国公民身后捐献器官成为唯一合法来源，肝、肾脏、心、肺与小肠移植技术已经达到世界先进水平。现急需培养一大批德艺双馨的移植医生，推进公民捐献大爱精神，要靠无可争辩的伦理学方式走近世界移植事业舞台的中心。每一个移植医生都应该爱护国家的声誉。”黄洁夫对澎湃新闻表示。

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