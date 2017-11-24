环保部：减少重型柴油货车，引导京津冀货运转向铁路

重型柴油车是污染排放大户。中国环保部宣教司巡视员刘友宾23日在环保部例行新闻发布会上表示，调整京津冀地区交通运输结构，引导货运由公路走向铁路，减少重型柴油货车使用强度，是改善京津冀地区空气质量的关键举措之一。

据新华社报道，他说，近几年京津冀地区空气质量总体改善，但氮氧化物平均浓度并没有下降，区域内除个别城市外，氮氧化物浓度均超标。

据有关统计，京津冀地区2016年货运总量中，公路运输占84.4%；区域内公路货运以重型柴油车为主，保有量约83万辆，占区域内汽车保有量的4%左右，氮氧化物排放占区域氮氧化物排放总量的1/5。且今年该区域内重型载货车保有量仍以两位数速度增长。

“重型载货车在京津冀地区保有量过大、增速过快、排放氮氧化物过高是导致区域内城市氮氧化物浓度超标的主要原因之一。”他说，铁路货运的单位货物周转量能耗、单位运量排放主要污染物仅分别为公路货运的1/7和1/13，引导货运由公路走向铁路具有非常重要的意义。

在货运交通结构调整方面，环保部推进津冀鲁环渤海集疏港煤炭改由铁路运输。目前，天津港、黄骅港、唐山港、秦皇岛港等已经停止接受集疏港汽运煤炭。此外，河北唐山、邯郸，山东滨州、聊城等地对涉及大宗物料运输的钢铁、电解铝生产企业，启动铁路联络线建设工作。

同时，有关部门也加大在用车的环保监管。公安部在交通违章处罚系统中增设超标排放处罚全国统一代码，“环保取证、公安处罚”联合执法机制已经建立并有效实施。

下一步，环保部将推动和联合有关部门和地方，把交通运输结构调整作为大气污染治理的重要举措，提升铁路货运能力，推进集装箱海铁联运，加快提高铁路运输比例。同时，鼓励发展清洁货运车队，在重污染天气预警期间，禁止柴油货车运输生产物资。加快建设互联互通、共管共享的遥感监测网络，对柴油货车等高排放车辆，实现超标排放、超载超限等“一地违法，全国受罚”。

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