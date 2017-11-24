重庆武隆发生5.0级地震

中国地震台网正式测定，昨午（23日）5时43分在重庆武隆区发生5.0级地震，震源深度1万米。

中新社引述地震时正在武隆城区的郑庆华说，地震发生持续了约六至七秒，当时房间内灯饰抖动强烈。

郑庆华描述说：“不一会儿大家都意识到地震了，就往室外跑”，并指民众在撤离时并没有慌乱，“地震停了后大部分人都待在室外空地”。

据悉，除有短暂通讯中断外，武隆城区并没有其他异常。

世界自然遗产地武隆喀斯特景区也透露说，地震暂未对景区造成影响，景区正在做安全排查。截至发稿，武隆当地通讯已基本恢复。

距离震中较近的重庆彭水县高谷镇岩口（小地名）附近村民汪权表示，地震时他正在路上行走，突然感觉站立不稳，见到附近木质结构房屋不停晃动，附近一座小山山体出现明显裂缝，有石头从山上不停滚落。

另据网民反映，地震时重庆主城区、合川区，四川达州、南充等震感明显。

网民提供的图片和视频显示，重庆武隆城区和彭水县城有大量民众在街上避险。

武隆区距离重庆主城区近200公里，区内多以喀斯特地貌为主。目前，当地官方暂未公布人员伤亡信息，重庆市地震局已启动地震应急二级响应，重庆市地震局副局长陈达已带领现场工作队员赶赴现场，各项工作正进行中。

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