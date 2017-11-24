北京大兴火灾事故：19名遇难者死因均为一氧化碳中毒

北京市大兴区西红门镇新建二村上周六（18日）晚发生重大火灾事故，造成19人死亡、八人受伤。北京市大兴区昨天（23日）通报，火灾事故的起火部位系起火建筑地下一层冷库，遇难者死因均系一氧化碳中毒。截至目前，八名伤者已有六名出院。

据中新社报道，根据通报，北京市大兴区新建二村新康东路8号当晚发生火灾，导致19人遇难、八人受伤。

经北京市公安消防、刑侦部门会同属地公安分局成立的联合调查组及相关专家调查勘验：起火建筑地下一层，地上两层，局部三层。地上建筑物存在大量烟熏痕迹，无过火痕迹。

目前已确定起火部位系地下一层冷库。经法医检验，19名死者的死因均系火灾引起的一氧化碳中毒。

经调查，起火建筑是典型的集生产经营、仓储、住人等于一体的“三合一”“多合一”建筑。出租房经营人樊某某，2002年开始在该地块建房，首先建设地下一层；2003年以地下室为基础建造“回”字形地上二层楼房，2006年将“回”字形楼房天井建成三层楼房，总建筑面积约20000平方米。

2016年3月，樊某某在起火建筑地下一层开始建设冷库，近期冷库正处于设备调试阶段。

经查，冷库照明电路铺设、动力线路铺设、设备安装调试、保温工程施工的人员均无相关专业资质，上述人员现已被公安机关刑事拘留。目前，公安机关正在对起火原因进行调查。

另据北京市卫生部门消息，截至昨天，火灾八名伤者中已有六人出院，包括在北京儿童医院急诊留观治疗王某（女，4岁）、尤某（男，5岁），以及在北京儿童医院重症监护病房治疗的鲁某（男，1岁11月）、王某（女，2岁2月）。经院内专家会诊，四名儿童达到出院标准，于昨天出院。

此外，火灾发生后，北京市纪检监察部门到有关部门取证，协调公安部门就违法建设存在的原因，对有关单位和部门的监管责任和履职情况进行调查。

免费试阅14天